«Настоящая провокация!» Кавазашвили — о решении КДК дисквалифицировать Федотова и Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.



«Самая настоящая провокация, что комитет РФС принял решение дисквалифицировать Федотова и Абаскаля! Они не имеют права, несмотря на то что ссылаются на какие-то там пункты своего положения. Это чистейший вопрос комитета по этике РФС, а не контрольно-дисциплинарного органа. КДК обычно разбирает грубую и жёсткую игру — драку и увечья. А тут была перепалка с одной стороны, а не друг против друга. Хотя я не видел и не слышал, что именно там было», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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