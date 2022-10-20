Директор «МЮ»: в будущих трансферных окнах мы не будем активны так же, как минувшим летом

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал активность «красных дьяволов» в будущие трансферные окна. Ранее в СМИ сообщали, что манкунианцы снова планируют вложить солидные средства в покупку новых игроков, в том числе в зимнее ТО, которое откроется 1 января 2023 года.
«Мы вложили рекордный объём инвестиций минувшим летом, что отражает условия на рынке, а также нашу приверженность поддержке менеджера. Мы всегда говорили, что перестройка состава займёт больше времени, чем просто одно окно, и мы уже работаем с Эриком [тен Хагом] над следующими шагами в этом русле, уделяя особое внимание следующему лету.
Но важно признать, что инвестиции всегда должны быть устойчивыми, а это означает, что то, что мы тратим на игроков, должно поддерживаться доходами в долгосрочной перспективе. Мы завершили лето немного раньше, чем ожидали, с точки зрения количества привлечённых игроков. Однако мы не ожидаем такого же уровня активности в будущих окнах, хотя продолжим усиливаться», — приводит слова Мерто издание The Telegraph.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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