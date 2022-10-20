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«Реал» нацелился на вингера «Байера» Диаби

«Реал» нацелился на вингера «Байера» Диаби
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Мадридский «Реал» планирует усилить атакующую линию своей команды после того, как клуб, скорее всего, покинут Марко Асенсио и Эден Азар. Как сообщает портал Fichajes, в качестве одной из главных целей «сливочные» для себя наметили вингера «Байера» Муссу Диаби.

На данный момент рыночная цена Диаби составляет около € 60 млн, но леверкузенский «Байер» может попытаться выручить немного больше денег на его продаже. «Реал» планирует заплатить за футболиста около € 65-70 млн.

Французский футболист провёл за «Байер» в текущем сезоне 10 игр в немецкой Бундеслиге, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на счету Диаби один гол в четырёх встречах.

Гол Бензема помог «Реалу» разгромить в гостях «Эльче»:

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