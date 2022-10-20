Де Хеа может перейти в «Бетис» следующим летом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может сменить клубную прописку по истечении нынешнего контракта, который заканчивается следующим летом. Как сообщает портал Fichajes, агент испанского вратаря планирует устроить переход в испанский «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини.

Ранее многие источники сообщали, что де Хеа не входит в долгосрочные планы главного тренера Эрика тен Хага, в связи с чем «красные дьяволы» будут искать возможные варианты, которые устроят нидерландского специалиста. Одним из главных имён многие СМИ называли нынешнего голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака. Однако сам тен Хаг заявлял журналистам, что ещё не принял своего окончательного решения касательно будущего де Хеа в стане манкунианцев.

В этом сезоне английской Премьер-лиги испанец провёл на страже ворот «Манчестер Юнайтед» 10 матчей, в которых пропустил 15 мячей, 26 раз спас свою команду от гола, а также четыре раза оставлял ворота сухими.

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