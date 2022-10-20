Стали известны подробности исключения Роналду из заявки «МЮ» на игру с «Челси»

Сегодня, 20 октября, стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не заявлять португальского форварда Криштиану Роналду на матч с «Челси», который состоится в субботу, 22 октября. Британский журналист ESPN Роб Доусон узнал некоторые подробности, которые связаны с этим решением клуба.
«Роналду не будет тренироваться с основным составом в течение следующих трёх дней. В субботу его не будет в заявке на матч с «Челси». Это решение тен Хага, которое клуб поддержал», — написал инсайдер на своей странице в социальных сетях.
Одна из причин, по которой наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение исключить Роналду из состава, может быть связана с поступком португальца во время игры с «Тоттенхэмом», которая состоялась вчера, 19 октября. Напомним, незадолго до окончания матча Роналду, который остался в запасе на встречу, сначала покинул скамейку запасных, а затем забрал свои вещи из раздевалки и покинул стадион «Олд Траффорд», где проходил матч (победа хозяев 2:0).
Роналду облил водой Фердинанда:
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