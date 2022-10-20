Барриос: чаще отдаю передачи, чем бью по воротам. Может, стоит пересмотреть подход к игре
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал свой стиль игры, а также выразил мнение, стоит ли ему иначе действовать на поле.
«У меня такой стиль игры — перед тем как я получу мяч, я думаю о том, кому отдам передачу и кто из партнёров находится в лучшей позиции. Я чаще отдаю передачи, чем бью по воротам. Возможно, стоит задуматься и пересмотреть подход к игре — чаще бить по воротам. Может быть, буду больше забивать», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, сегодня состоялся матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Дублем в команде Сергея Семака отличился Иван Сергеев. За самарский клуб гол забил Александар Чиркович.
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