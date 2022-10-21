Агбонлахор – о поведении Роналду: Месси меняют в каждом матче «ПСЖ» и он не злится

Бывший футболист сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«У тен Хага есть много хороших игроков, таких как Эланга и Рашфорд, которые могут быть привлечены, если Роналду не показывает себя в игре. «Я смотрел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждой игре. Однако, к него не было злости. Он уходил, пожимал руку своему тренеру и садился на скамейку. То, что ты такой выдающийся игрок, не означает, что у тебя могут быть такие мысли: «Меня нельзя поменять, я же Роналду», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Ранее Роналду до окончания матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ сперва покинул скамейку запасных, а после и вовсе забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд». После этого стало известно, что Роналду не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Англии с «Челси», который пройдёт в субботу, 22 октября.

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