«Такой кары Абаскаль и Федотов не заслуживали». Нигматуллин – о решении КДК

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать на один матч Российской Премьер-Лиги главных тренеров столичных ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
«Я думаю, что история Абаскаля и Федотова немного раздута. Скажем так: на мой взгляд, такой кары они не заслуживали. Поэтому я негативно воспринял эту дисквалификацию», – приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».
Напомним, во время матча ЦСКА – «Спартак» Гильермо Абаскаль отправился к скамейке армейцев и что-то доказывал там на повышенных тонах, но получил жёсткий ответ от Владимира Федотова. Позже наставник армейцев рассказал, что после игры они встретились, пожали руки и пожелали друг другу удачи.
- 21 октября 2022
-
06:12
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:11
-
03:43
-
03:30
-
03:19
-
02:31
-
02:17
-
01:54
-
01:51
-
01:43
-
01:35
-
01:26
-
01:21
-
00:57
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:19
-
00:11
-
00:01
- 20 октября 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21