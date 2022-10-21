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«Такой кары Абаскаль и Федотов не заслуживали». Нигматуллин – о решении КДК

«Такой кары Абаскаль и Федотов не заслуживали». Нигматуллин – о решении КДК
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Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать на один матч Российской Премьер-Лиги главных тренеров столичных ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что история Абаскаля и Федотова немного раздута. Скажем так: на мой взгляд, такой кары они не заслуживали. Поэтому я негативно воспринял эту дисквалификацию», – приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, во время матча ЦСКА – «Спартак» Гильермо Абаскаль отправился к скамейке армейцев и что-то доказывал там на повышенных тонах, но получил жёсткий ответ от Владимира Федотова. Позже наставник армейцев рассказал, что после игры они встретились, пожали руки и пожелали друг другу удачи.

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