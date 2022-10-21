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Тен Хаг объяснил отстранение Роналду от основной команды «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг объяснил отстранение Роналду от основной команды «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности скандальной ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, футболист не дождался конца матча с «Тоттенхэмом» (2:0), демонстративно покинул скамейку запасных и самовольно уехал со стадиона. Позже стало известно, что Роналду будет тренироваться отдельно от основной команды «МЮ», а руководство клуба выпишет ему большой штраф.

«Роналду отказался выйти на замену? Да.

Почему отстранил Криштиану от основной команды? У него будет время для размышлений, у всех остальных тоже оно будет. В начале сезона я его предупредил, что, если такое повторится, будут санкции (Роналду также покинул стадион во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» в начале сезона. – Прим. «Чемпионата»).

Когда вы играете вместе, это важно понимать. Футбол – командный вид спорта. Игроки должны выполнять определённые требования, а я должен это контролировать. Какая роль у Роналду в «МЮ»? Я думаю, это всем понятно — он остаётся важным игроком для команды. В матче с «Челси» нам будет его не хватать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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