Тен Хаг объяснил отстранение Роналду от основной команды «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскрыл подробности скандальной ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Напомним, футболист не дождался конца матча с «Тоттенхэмом» (2:0), демонстративно покинул скамейку запасных и самовольно уехал со стадиона. Позже стало известно, что Роналду будет тренироваться отдельно от основной команды «МЮ», а руководство клуба выпишет ему большой штраф.
«Роналду отказался выйти на замену? Да.
Почему отстранил Криштиану от основной команды? У него будет время для размышлений, у всех остальных тоже оно будет. В начале сезона я его предупредил, что, если такое повторится, будут санкции (Роналду также покинул стадион во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» в начале сезона. – Прим. «Чемпионата»).
Когда вы играете вместе, это важно понимать. Футбол – командный вид спорта. Игроки должны выполнять определённые требования, а я должен это контролировать. Какая роль у Роналду в «МЮ»? Я думаю, это всем понятно — он остаётся важным игроком для команды. В матче с «Челси» нам будет его не хватать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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