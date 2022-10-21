Байрамян: хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним точно выйдем на Евро-2024

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян поделился мнением о предстоящих матчах с командой Турции в рамках отбора к Евро-2024, а также заявил, что хотел бы видеть Валерия Карпина главным тренером армянской сборной.



«Нас уже долгие годы никто не разводил по разным группам, поэтому этого можно было ожидать. Мы всегда могли играть с Турцией, если бы попали в одну группу, так что всё нормально. Уверен, это будет интересно для всей Армении и всех армян. Игра со сборной Турции — дополнительная мотивация на игры отборочного раунда чемпионата Европы. Должно быть интересно.



Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеётся). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».