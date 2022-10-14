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Сборная армянских легионеров РПЛ: Березовский, Дохоян, Саркисян, Мовсисян, Сперцян, Байрамян, Мовсесьян, Оганесян

Такая сборная легионеров из Армении в РПЛ обыграла бы Россию? Вот её примерный состав
Кирилл Закатченко Вячеслав Опахин
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Сборная армянских легионеров РПЛ
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Двое всё ещё играют в РПЛ.

Продолжаем публиковать символические сборные иностранных футболистов РПЛ. Ранее мы составили команду из аргентинских игроков, а теперь делаем то же самое с представителями Армении.

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Всего легионеров из Армении в России за всю историю: 44 футболиста

Армянские футболисты в чемпионате России чаще всего представляли атакующие амплуа. Так что и символическая сборная у нас получилась с перекосом в нападение.

В общем списке выделяется вратарь Давид Юрченко, он выступал сразу за восемь клубов и был в академиях «Спартака» и «Локомотива». Однако в нашем составе его нет. Давид проиграл конкуренцию Роману Березовскому. Именно тот занимает первое место среди всех армянских футболистов по числу матчей в чемпионате России. Отметим, что сразу 12 игроков провели больше сотни игр в элитном дивизионе нашего футбола.

Как мы выбирали: чётких критериев нет, но мы ориентировались на количество матчей в чемпионате России, влияние на наш футбол и талант в принципе. Безусловно, выбор очень субъективный. Будет интересно узнать в комментариях, согласны ли вы и кого стоит добавить.

Схемы произвольные, хотя мы постарались удержать игроков в рамках позиций. Иногда состав будет без вратаря, в этом случае мы делаем допущение.

Вратарь: Роман Березовский

Клубы: «Кировец» (1993), «Зенит» (1994-2000), «Сатурн-1991» (1995), «Торпедо» (2001), «Динамо» (2002-2005 и 2012-2015), «Химки» (2006-2011)
Матчи/достижения: 437 матчей/обладатель Кубка России-1998/1999 и победитель Первого дивизиона – 2006

Березовский начинал карьеру ещё в чемпионате СССР, в ереванском клубе «Кошкагорц», в 1991 году, аккурат перед крахом Союза. 16-летний пацан выиграл конкуренцию, а первый чемпионат Армении провёл в «Шенгавите» и «Сюнике». Однако с финансами в новорождённой лиге было туго, так что Березовский отправился в Россию. В Санкт-Петербурге молодой вратарь год жил у знакомых, кое-как поддерживал форму с любителями и всё-таки добился приглашения в клуб Второй лиги «Космос-Кировец». С 1993 года и до конца карьеры Березовский играл в России.

Знаковый вратарь он для трёх клубов: «Зенит», «Динамо» и «Химки». Но всего два трофея: Кубок России – 1999 с «Зенитом» и золото Первой лиги – 2006 с «Химками». Зато долгое время Березовский держал рекорд по отражённым пенальти: 14 отраженных (и 18 незабитых). Теперь он второй после Игоря Акинфеева – тот отбил уже 16 ударов с «точки».

Где сейчас: тренер вратарей в сборной Армении.

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Правый защитник: Саркис Овсепян

Клубы: «Зенит» (1998-2003), «Торпедо-Металлург» (2003)
Матчи/достижения: 176 матчей/бронзовый призёр чемпионата России – 2001, обладатель Кубка России – 1998/1999 и Кубка РПЛ – 2003

Саркис Овсепян

Саркис Овсепян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Один из главных футболистов в истории Армении, рекордсмен по количеству игр за сборную. Овсепян между чемпионскими подвигами в «Киликии» (три чемпионства) и «Пюнике» (семь чемпионств), тоже приезжал в Санкт-Петербург. Кубок-1999 тоже в его послужном списке. Всего за «Зенит» Овсепян играл четыре года, а в 2003 году короткий период был в «Торпедо-Металлург». Там не пошло (всего 14 матчей), так что защитник вернулся на родину и провёл мощнейший период в «Пюнике».

Где сейчас: по окончании карьеры занялся тренерской деятельностью. Поработал в «Пюнике» и молодёжной сборной Армении. Был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды своей страны.

Центральный защитник: Вараздат Ароян

Клубы: «Урал» (2017-2020), «Тамбов» (2020)
Матчи: 71 матч

Вараздат Ароян

Вараздат Ароян

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Овсепян был капитаном сборной Армении в прежние времена, сейчас им является Вараздат Ароян. В РПЛ центрдеф перебрался в 2017 году, сменив экзотичный иранский «Падиде» на «Урал». После двух сезонов Ароян оказался в «Тамбове», но в максимально неудачное время – клуб одной ногой был в «Небесной лиге». На нём российский этап карьеры Арояна пока и завершился.

Где сейчас: сейчас Арояну 30 лет. После отъезда из России поиграл за «Астану» и «Кадис». С лета 2022 года выступает за «Анортосис», что представляет чемпионат Кипра.

Центральный защитник: Карлен Мкртчян

Клубы: «Анжи» (2013-2014 и 2015-2016)
Матчи: 41 матч

Карлен Мкртчян

Карлен Мкртчян

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Выбор из центральных защитников из Армении небольшой, тут мог быть Артур Мкртчян. Но у России у него раскрыться не получилось, хотя приехал в «Торпедо» в 1998 году Мкртчян в лучшем возрасте – 25 лет.

Поэтому пару Арояну составит «Армянский Гаттузо» Карлен Мкртчян. Его профиль – опорная зона, но опыт игры в центре обороны тоже есть. В РПЛ он должен был оказаться ещё в 2011 году, однако на сборах с «Кубанью» получил травму, и до контракта дело не дошло. В 2013-м Мкртчян перешёл в «Анжи», который как раз вышел в Лигу Европы. Гол Карлена в ворота «Тромсё» так и остался единственным в кампании-2013/2014.

Интересно, что в «Анжи» Мкртчян играл дважды с коротким перерывом.

Где сейчас: после «Анжи» вернулся в «Пюник», где и завершил карьеру летом 2020-го. Несколько месяцев назад принял участие в матче с участием легенд Армении и Грузии.

Левый защитник: Карен Дохоян

Клубы: «Крылья Советов» (2000-2006)
Матчи/достижения: 164 матча/бронзовый призёр чемпионата России – 2004

Карен Дохоян

Карен Дохоян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый и центральный защитник, один из творцов легендарной самарской «Бронзы-2004». Впоследствии Дохоян признавался, что считает «Крылья Советов» родным клубом, который дал ему путёвку в жизнь. Хотя в чемпионат России Дохоян попал в 24 года, сменив четыре клуба на родине.

В 2006 году, как объяснял игрок, сменилось руководство клуба и пришлось уйти, хотя сам он хотел остаться в «Крыльях». Дохоян пару сезонов провёл в «Пюнике» и рано завершил карьеру, в 32 года – замучили травмы.

Где сейчас: работал селекционером, был замом исполнительного директора ФФА, открыл спортивное агентство.

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Центральный полузащитник: Хорен Байрамян

Клубы: «Ростов» (2011 – по н.в.), «Ротор» (2013-2014), «Волгарь» (2014-2015), «Рубин» (2018-2019)
Матчи/достижения: 314 матчей/серебряный призёр чемпионата России – 2015/2016, обладатель Кубка Содружества – 2012

Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Байрамян – продукт ростовского футбола, а конкретно выпускник Ростовского областного училища олимпийского резерва. Впоследствии занимался в академии «Ростова». Прежде чем пробиться в основу, Хорен трижды ездил в аренду: «Ротор», «Волгарь» и «Рубин».

До 2020 года Байрамян играл за юношеские и молодёжную сборные России, но затем согласился выступать за Армению. «[Решение] одобрил и Валерий Георгиевич Карпин и руководство, – рассказывал Байрамян в интервью Нобелю Арустамяну. – Препятствий не было, чтобы играть за сборную Армении. Конечно, я вырос в России, и всё, что я из себя представляю, сделала Россия. Ростов-на-Дону – моя родина, это правда. Но есть малая родина, поэтому я сейчас решил выступать за неё и очень рад. По поводу Станислава Саламыча Черчесова, как ты говоришь: «Были разговоры». Возможно, они были, но меня ни разу не вызывали [в сборную России], поэтому говорить, что я отказался от сборной России и выбрал сборную Армении, неправильно. Правильнее будет так: мне уже 28 лет, и я решил себя попробовать на международном уровне». Родился Байрамян, к слову, в Армении в небольшом селе Коти.

Где сейчас: важный игрок «Ростова»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян

Клубы: «Краснодар» (2018 – по н.в.)
Матчи: 155 матчей

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Воспитанник «Краснодара» и пока, судя по всему, один из лучших футболистов академии. Сперцян тоже мог выступать за сборную России, он вообще родился в Ставрополе. Однако ещё прошлой зимой принял решение играть за Армению.

Тогда же, в начале 2021 года, Сперцян плотно заиграл в «Краснодаре». После отъезда легионеров оформился в настоящего лидера команды. По итогам прошлого сезона Эдуард стал лучшим бомбардиром «Краснодара». Пользователи «Чемпионата», в свою очередь, назвали Сперцяна лучшим молодым игроком чемпионата России.

Где сейчас: зажигает в «Краснодаре». В этом сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

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Правый полузащитник: Саркис Оганесян

Клубы: «Динамо Москва» (1992-1993), «Локомотив» (1994-1999), «Рубин» (2001)
Матчи/титулы: 165 матчей/трижды бронзовый призёр чемпионатов России: 1992, 1993, 1994 и 1998, дважды серебряный призёр чемпионатов России: 1995 и 1999, обладатель Кубка России – 1996

Саркис Оганесян

Саркис Оганесян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Начинал карьеру ещё в чемпионате СССР, с 1986 года играл за «Арарат». В 1992-м перешёл в московское «Динамо», но у Валерия Газзаева играл мало и травмировался, а после назначения Константина Бескова вообще ушёл. Оганесян выбирал между «Аланией» всё того же Газзаева и молодым «Локомотивом» Юрия Сёмина. Ушёл к последнему и попал в историю – историю «Локо».

Оганесян не успел взять с «Локомотивом» чемпионские титулы как игрок. Хотя серебра и бронзы у него достаточно, плюс Кубок-1996. Оганесяна ценили и за оборонительные навыки, и за тонкость работы. «Говорят, техничный защитник – враг команды, а это точно не про Саркиса, – отмечает Альберт Саркисян. – Умный, игру понимал, с мячом на «ты».

Завершил карьеру Оганесян в «Рубине» в 2001 году и вскоре вернулся в «Локо», чтобы тренировать.

Где сейчас: последним местом работы Оганесяна был селекционный отдел «Локомотива». Помимо этого, он руководил программой развития молодёжного футбола. Минувшим летом покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Оганесян работал в структуре московского клуба с 2004 года.

Левый полузащитник: Альберт Саркисян

Клубы: «Спартак-Нальчик» (1992-1997), «Локомотив» (1997-2001), «Торпедо» (2002), «Алания» (2003-2004), «Амкар» (2005-2006), «Терек» (2007), «Ника» (2008), «МВД России» (2008-2009), «Локомотив-2» (2010)
Матчи/титулы: 232 матча/серебряный призёр чемпионатов России – 1999, 2000 и 2001, бронзовый призёр чемпионата России – 1998, обладатель Кубка России – 1999/2000 и 2000/2001

Альберт Саркисян

Альберт Саркисян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Этот полузащитник родился в Кабардино-Балкарии, но впоследствии принял предложение Федерации футбола Армении. Саркисян отыграл за свою сборную более 30 матчей и забил три мяча — все в ворота сборной Украины. Самыми успешными для Альберта получились годы, проведённые в составе «Локомотива». С этим клубом он дважды побеждал в Кубке России, четырежды был в медалях и дважды добирался до полуфинала Кубка обладателей кубков. Именно в составе железнодорожников Саркисян забил больше всего мячей (13) и отдал больше всего голевых передач (16). Альберт так и не провёл ни одного матча в чемпионате Армении.

Где сейчас: Саркисян завершил карьеру в 2011 году. Сейчас работает тренером в школе «Строгино».

Нападающий: Андрей Мовсесьян

Клубы: «Спартак-2» (1992-1996), ЦСКА (1996-1997), «Локомотив НН» (1998), «Спортакадемклуб» (1998-1999 и 2008), «Сатурн-REN TV» (2000-2002), «Москва» (2003-2005), «Луч-Энергия» (2006), «Терек» (2007), «Авангард» (2009-2010)
Матчи/титулы: 187 матчей/серебряный призёр Первого дивизиона – 2007

Андрей Мовсесьян

Андрей Мовсесьян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мовсесьян всю карьеру провёл в России. Воспитанник «Спартака» начал свой путь в дубле команды, а потом перебрался в ЦСКА. Позднее играл за различные клубы высшего, первого и второго дивизионов российского футбола. Круче всего у Мовсесьяна получилось в составе «Сатурна» — 18 голов и девять результативных передач. Последним клубом Андрея был подольский «Авангард», за который он играл в 2009 и 2010 годах.

Где сейчас: занимает должность главы селекционного отдела ЦСКА.

Нападающий: Юра Мовсисян

Клубы: «Краснодар» (2011-2012), «Спартак» (2013-2016)
Матчи: 117 матчей

Юра Мовсисян

Юра Мовсисян

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мовсисян переехал в Россию из Дании — «Краснодар» купил его у «Рандерс» за € 2 млн. За два года в клубе Сергея Галицкого армянский нападающий провёл 51 матч, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. На игру футболиста обратил внимание «Спартак», заплативший «Краснодару» € 7,5 млн. В марте 2013-го Юра вписал своё имя в историю чемпионата России. Он стал первым армянским футболистом, сделавшим хет-трик в РПЛ (пострадал «Терек»). Более того, Мовсисян — первый игрок в истории «Спартака», забивший три мяча в дебютном матче. В ноябре того же года он оформил второй хет-трик за московский клуб — на этот раз пострадает «Зенит». Всего в составе «Спартака» отыграет 66 матчей, забьёт 27 мячей и отдаст восемь голевых передач.

В начале 2016-го «Спартак» отдаст игрока в аренду в «Реал Солт-Лейк». По её окончании американский клуб выкупил нападающего за € 3 млн. Позднее Юра поиграл в Швеции за «Юргорден», а затем вернулся в США. Завершил карьеру в составе «Чикаго Файр».

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Где сейчас: Юра не играл в футбол на профессиональном уровне с 2018 года, но о завершении карьеры объявил только в начале 2021-го. Тогда же его назначили послом Федерации футбола Армении в США.

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