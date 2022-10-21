Определена тройка призёров женской Суперлиги-2022

Сегодня, 21 октября, на стадионе «Сапсан Арена» в Москве «Локомотив» встречался с «Ростовом» в матче 23-го тура женской Суперлиги. Местная команда одержала уверенную победу со счётом 3:1 и за тур до окончания чемпионата гарантировала себе бронзовые медали.



Напомним, в рамках сегодняшнего игрового дня также встречались «Зенит», впервые в своей истории выигравший женскую Суперлигу, и ЦСКА, по итогам сезона завоевавший серебряные медали. Матч между командами закончился ничьей — 1:1. «Зенит» спас гол Кики в дополнительное время — иначе команда Ольги Порядиной потерпела бы первое поражение в нынешнем сезоне Суперлиги.

Отметим, что 4 ноября «Зенит» и ЦСКА разыграют Кубок России на «Газпром Арене».

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Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик: