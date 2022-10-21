Sport: «Барселона» ищет способы досрочно попрощаться с Жераром Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, вероятно, покинет клуб до истечения контракта в 2024 году. Сине-гранатовые не желают продолжать отношения с 35-летним футболистом и ищут возможности для досрочного прощания с испанским игроком. Об этом сообщает Sport.es.

35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Он не играл в команде в период с 2004 по 2008 год, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». В нынешнем сезоне Жерар принял участие в cеми матчах, не отметившись в них результативными действиями. Главный тренер «Барселоны» Хави в последних матчах выпускал Пике на поле из-за недостатка центральных защитников.

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