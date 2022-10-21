Sport: «Барселона» ищет способы досрочно попрощаться с Жераром Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, вероятно, покинет клуб до истечения контракта в 2024 году. Сине-гранатовые не желают продолжать отношения с 35-летним футболистом и ищут возможности для досрочного прощания с испанским игроком. Об этом сообщает Sport.es.
35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Он не играл в команде в период с 2004 по 2008 год, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». В нынешнем сезоне Жерар принял участие в cеми матчах, не отметившись в них результативными действиями. Главный тренер «Барселоны» Хави в последних матчах выпускал Пике на поле из-за недостатка центральных защитников.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 октября 2022
-
00:01
- 21 октября 2022
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
23:01
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43