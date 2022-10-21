Кан: Рибери — один из величайших футболистов в истории, он олицетворял изысканность

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал завершение карьеры своего бывшего одноклубника французского футболиста Франка Рибери.

«Франк Рибери, один из величайших футболистов в истории „Баварии“ и всего футбола, завершает свою карьеру. Мне посчастливилось играть с ним, и я прекрасно понимаю, как он радовал наших болельщиков своими действиями в атаке.

Франк был одним из особенных игроков на поле. Он олицетворял собой изысканность. «Бавария» гордится тем, что Рибери десять лет был частью команды и помог нам выиграть важнейшие трофеи", — приводит слова бывшего голкипера твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Сегодня, 21-го октября, 39-летний француз объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

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