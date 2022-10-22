Самедов отреагировал на критику газона на стадионе в Воронеже

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов высказался на тему газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

«Критикуют газон? Не понимаю, о чём речь. Абсолютно нормальный газон. Сейчас конец октября — приезжая в бытность футболистом в другие города в это время года, видел газоны гораздо хуже. Критику нашего газона считаю необоснованной, поле у нас хорошего качества.



Примеры похуже? Конечно. Мы играли в этом году в Сочи — в таком регионе поле было гораздо хуже. Я очень удивлён.



Лучший газон в стране? На «Открытие Банк Арене», в Питере, в Химках», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

«Факел» после 4-го тура находится на последнем месте в группе В Кубка России со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Зенитом».