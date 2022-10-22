Тихонов: у «Факела» есть хорошая возможность поправить своё положение в игре с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» встретится с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 22 октября, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча — в 16:30 мск.
«Ростов» забуксовал и начал терять очки. В кубковой игре с «Динамо» играли 50-60% основного состава команды, остальные готовились к выездной игре с «Факелом» из Воронежа. У «Факела» тоже часть футболистов не играла в Кубке со «Спартаком». «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками».
У «Факела» есть хорошая возможность поправить своё положение в домашней встрече с ростовчанами. Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить всё-таки у «Ростова», – приводит слова Тихонова Metaratings.
«Факел» набрал 11 очков и занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (25) — четвёртый.
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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