Футболист «Факела» прокомментировал потасовку в концовке матча со «Спартаком»
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Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль прокомментировал потасовку, которая возникла в концовке кубкового матча со «Спартаком». Факел уступил красно-белым со счётом 1:2.
«Что произошло в концовке матча? Честно, не видел, был на скамейке. Вроде бы кто‑то по ногам ударил Промеса, кто‑то что‑то сказал, и началось. Последствия? Во время матча мы в разных майках, а за пределами поля пожали руки. Всё нормально», — приводит слова Руслана Магаля «Матч ТВ».
После 4-го тура воронежцы занимают последнее место в группе В Кубка России. «Факел» не набрал ни одного очка. Квартет возглавляет «Спартак» — у команды Абаскаля 12 очков. Далее идут самарские «Крылья Советов» (6) и санкт-петербургский «Зенит» (6).
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