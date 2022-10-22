Футболист «Факела» прокомментировал потасовку в концовке матча со «Спартаком»

Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль прокомментировал потасовку, которая возникла в концовке кубкового матча со «Спартаком». Факел уступил красно-белым со счётом 1:2.

«Что произошло в концовке матча? Честно, не видел, был на скамейке. Вроде бы кто‑то по ногам ударил Промеса, кто‑то что‑то сказал, и началось. Последствия? Во время матча мы в разных майках, а за пределами поля пожали руки. Всё нормально», — приводит слова Руслана Магаля «Матч ТВ».

После 4-го тура воронежцы занимают последнее место в группе В Кубка России. «Факел» не набрал ни одного очка. Квартет возглавляет «Спартак» — у команды Абаскаля 12 очков. Далее идут самарские «Крылья Советов» (6) и санкт-петербургский «Зенит» (6).