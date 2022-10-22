Рис Джеймс — о ЧМ: сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс рассказал о травме, полученной в матче Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (2:0), из-за которой футболист может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«После игры с «Миланом» я не думал, что это так уж плохо. Задержался в Милане ещё на один день и подумал, что, может быть, это просто мелочь. Через день или два обратился к хирургу. Он сказал, что я буду отсутствовать около двух месяцев.
Это явно ужасно, и вы знаете, что до чемпионата мира всего месяц. В детстве я всегда хотел поехать на ЧМ, и это моя первая возможность. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там, но я опустошён. Просто травма пришла не вовремя», — сказал Рис Джеймс в видео на своём YouTube-канале.
Видео: Где сейчас известный футболист-актёр Винни Джонс?
- 22 октября 2022
-
12:20
-
12:17
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:28
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
10:12
-
10:02
-
10:00
-
09:54
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:29
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:11
-
08:44
-
08:21
-
05:29
-
04:27