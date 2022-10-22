Рис Джеймс — о ЧМ: сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там

Защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс рассказал о травме, полученной в матче Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (2:0), из-за которой футболист может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«После игры с «Миланом» я не думал, что это так уж плохо. Задержался в Милане ещё на один день и подумал, что, может быть, это просто мелочь. Через день или два обратился к хирургу. Он сказал, что я буду отсутствовать около двух месяцев.

Это явно ужасно, и вы знаете, что до чемпионата мира всего месяц. В детстве я всегда хотел поехать на ЧМ, и это моя первая возможность. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там, но я опустошён. Просто травма пришла не вовремя», — сказал Рис Джеймс в видео на своём YouTube-канале.

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