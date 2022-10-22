«Факел» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Ростов».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). В роли резервного рефери выступит Константин Юданов (Москва).



«Ростов» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (11) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).