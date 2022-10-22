«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар».
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.
«Краснодар» набрал 21 очко в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
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