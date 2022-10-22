Данни: Кокорин — хороший футболист, он может вернуться в европейскую топ-лигу

Бывший португальский футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что его бывший одноклубник нападающий «Ариса» Александр Кокорин может вернуться в топовый европейский чемпионат.

«Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Верю, что Кокорин ещё может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова португальского полузащитника «РБ Спорт».

Кокорин присоединился к кипрскому «Арису» на правах аренды из «Фиорентины». В шести матчах чемпионата Кипра российский форвард забил три гола и сделал одну голевую передачу.