Данни: Кокорин — хороший футболист, он может вернуться в европейскую топ-лигу

Бывший португальский футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что его бывший одноклубник нападающий «Ариса» Александр Кокорин может вернуться в топовый европейский чемпионат.
«Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Верю, что Кокорин ещё может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него всё получится», — приводит слова португальского полузащитника «РБ Спорт».
Кокорин присоединился к кипрскому «Арису» на правах аренды из «Фиорентины». В шести матчах чемпионата Кипра российский форвард забил три гола и сделал одну голевую передачу.
- 22 октября 2022
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