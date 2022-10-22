Карим Бензема пропустит матч «Реал» — «Севилья»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не сможет принять участия в матче 11-го тура испанской Примеры с «Севильей», сообщает Mundo Deportivo.
Накануне 34-летний французский футболист досрочно завершил тренировку и прошёл медицинское обследование. У Бензема было выявлено мышечное утомление, и тренерский штаб «Реала» принял решение не задействовать форварда в матче с «Севильей».
Матч 11-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Реал» — «Севилья» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Севилья».
Напомним, ранее Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема
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