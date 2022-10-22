«Ливерпуль» проиграл третий матч из 11 в АПЛ — это уже больше, чем за весь прошлый сезон

Сегодня, 22 октября, «Ливерпуль» в выездном матче 13-го тура английской Премьер-лиги уступил «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Единственный гол забил нигерийский нападающий хозяев Тайво Авонийи. Это поражение стало третьим для команды Юргена Клоппа в текущем сезоне АПЛ. В прошлом розыгрыше «Ливерпуль» потерпел только две неудачи.

До матча с «Ноттингемом» ливерпульцы проиграли ещё «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Арсеналу» (2:3).

В сезоне-2021/2022 АПЛ команда Клоппа уступила только «Вест Хэму» (2:3) и «Лестеру» (0:1).

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда на своём поле будет принимать «Лидс Юнайтед» 29 октября.

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