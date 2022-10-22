«Ноттингем Форест» сенсационно выиграл у «Ливерпуля» в матче АПЛ

В первом матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслуживал арбитр Пол Тирни.



На 55-й минуте единственный гол забил нигерийский нападающий хозяев Тайво Авонийи. После прострела с правого фланга Тайво сначала попал в штангу, но сам же добил мяч в сетку ворот Алисона Бекера.

«Ноттингем Форест» поднялся с последнего места в таблице АПЛ, набрав девять очков после 11 матчей. «Ливерпуль» занимает седьмое место, у команды Юргена Клоппа 16 баллов.



В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет на выезде с «Арсеналом» 30 октября, а «Ливерпуль» дома будет принимать «Лидс Юнайтед» 29 октября.