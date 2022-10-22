Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран — о непоездке Талалаева в Грозный: тренер не может заболеть?

Юран — о непоездке Талалаева в Грозный: тренер не может заболеть?
Комментарии

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал ситуацию главного тренера московского «Торпедо» Андрея Талалаева, который из-за болезни не отправился со своей командой в Грозный на матч с «Ахматом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зачем здесь привязывать какие-то вещи? Тренер не может заболеть, что ли? Талалаев заболел. Он пришёл в «Торпедо» решать задачу. Я уверен, что заболел и именно по этой причине не полетел с командой в Грозный», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Торпедо» и «Ахматом» состоится завтра, 23 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Московская команда имеет в активе шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы располагаются на седьмой строчке чемпионата, набрав 20 очков.

Новость по теме
Мостовой: если бы игра была не в Грозном с «Ахматом», то Талалаев бы не заболел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022