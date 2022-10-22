Фомин объяснил, почему дал пробить Смолову пенальти в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин объяснил, почему дал Фёдору Смолову пробить пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1). Напомним, Смолов реализовал одиннадцатиметровый — этот гол стал для него сотым в чемпионате России.
«Почему отдал Смолову первый пенальти? Мы с ним вчера разговаривали, что сотый мяч будет. Ну и противостояние такое, что играл и за «Динамо», и за «Локо». Я подумал, что для него это принципиальный момент, и с удовольствием отдал. Всё решили между собой. Главное, что мы выиграли», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
- 22 октября 2022
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