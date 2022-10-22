В «Локомотиве» заявили, что на пост главного тренера рассматривали только россиян

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о системе, согласно которой руководство железнодорожников будет выбирать нового главного тренера команды, а также высказался о том, когда объявят имя нового наставника команды.

«Локомотив» рассматривает только отечественных тренеров. Когда будет объявлено? У нас впереди сложные матчи, мы к ним готовимся», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.