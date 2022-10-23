Валерий Овчинников предложил «Пари НН» вернуть Александра Кержакова

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о последних результатах «Пари НН» и озвучил идею возвращения в клуб главного тренера Александра Кержакова.
«В Нижнем паники не бывает. Там без паники люди живут. Бывшие купцы. Их таким делом, как неудача футбольной команды, не пробьешь. А если они там переживают, то пусть Кержакова обратно тренировать зовут. Хотя там в клубе, я знаю, люди гордые. Одно название чего стоит. Так что вряд ли. Закончится все как в песне Высоцкого: придет тягач. «И там был трос, и там был врач».
Команда из Нижнего попала в пургу. Но придет тягач и будет тащить ее дальше. А с каким тренером, уже им решать. Если Галактионов будет так же тренировать, то спокойно уйдет потом в «Локомотив». К новым успехам и достижениям», — приводит слова Овчинникова РБ Спорт.
«Пари НН» не может победить в Российской Премьер-Лиги с 10 сентября, когда на выезде был обыгран «Ахмат» (1:3) в 9-м туре. После этого команда четырежды проиграла и единожды сыграла вничью.
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