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Аршавин объяснил, почему не снялся бы в фильме Гая Ричи

Аршавин объяснил, почему не снялся бы в фильме Гая Ричи
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал слова агента Денниса Лахтера, который заявил, что режиссер Гай Ричи был заинтересован в съемках документального фильма про бывшего форварда лондонского «Арсенала».

«Я думаю, что про Гая Ричи там неправда — у Денниса хорошая фантазия. Но даже если бы мне предложили поучаствовать в таком проекте, я бы вряд ли дал согласие. Для вас, я понимаю, звучит имя «Гай Ричи» — надо сразу бежать, нестись и сниматься.

Но когда ты живешь в Лондоне — блин… Я вообще просто отношусь к знаменитостям. Если ты пожил в Лондоне и встречал их каждый вечер, для тебя это уже обыденность", — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, 41-летний Аршавин был футболистом «Арсенала» с 2009 по 2013 год.

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