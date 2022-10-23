Лэмпард — о победе в матче с «Кристал Пэлас»: я в полном восторге

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру своей команды после победы в матче с «Кристал Пэлас». Встреча закончилась крупной победой команды из Ливерпуля – 3:0.



«Я в полном восторге. На поле было всё, что нам нужно: агрессия и энергия, также мы забили несколько качественных голов в матче с сильным соперником. Этот день важен для нас, игроки, которые играли не так много, почувствовали уверенность, это необходимо для этих футболистов. Очень важен контроль над собой. Суть в том, чтобы демонстрировать стабильность и продолжать работать. Наша команда обновилась, сегодня все увидели выступление новых игроков. Чем быстрей они освоятся, тем быстрей мы сможем двигаться в верном направлении. Мы должны пытаться показывать ту энергию и ту идею, которые были сегодня», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.



«Эвертон» благодаря победе набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в АПЛ.

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