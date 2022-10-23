Лангле: через несколько лет «Барселона» будет бороться за все трофеи
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», считает, что через несколько лет сине-гранатовые вновь будут бороться за все трофеи.
«Я не буду в команде в этом году, поэтому я не люблю много говорить, когда я не нахожусь там, но «Барселона» — очень большой клуб. Может быть, последние годы были не очень хорошими, но через несколько лет мы — они — станем лучше и снова будем бороться за все трофеи», — приводит слова Лангле The Times.
27-летний Клеман Лангле перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Севильи». В нынешнем сезоне он выступает на правах аренды за «Тоттенхэм», в составе которого в семи матчах провёл на поле 496 минут.
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