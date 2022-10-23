Защитник «Барселоны» Лангле высказался о возможном выкупе своего контракта «Тоттенхэмом»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», высказался о возможном выкупе его контракта английским клубом.

«Я приехал сюда за новым опытом и хочу получать больше игрового времени. Когда тебе 27 лет, ты хочешь играть. Это была моя первая идея.



В аренде не прописана опция выкупа, но сейчас ещё октябрь. Это, по сути, начало сезона, и нам нужно подождать, прежде чем думать об этом. Я должен хорошо играть на поле и помогать команде. Может быть, если всё будет в порядке, мы поговорим на эту тему. Но сейчас ещё слишком рано», — приводит слова Лангле The Times.

27-летний Клеман Лангле перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Севильи». В нынешнем сезоне он был арендован «Тоттенхэмом», в составе которого в семи матчах провёл на поле 496 минут.

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