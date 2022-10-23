Отец Мелёшина отреагировал на первый гол сына за «Спартак» в РПЛ

Алексей Мелёшин, отец нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина отреагировал на первый гол сына за «Спартак» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:0).



«Молодец! Он хочет забивать, да и умеет это делать. Рад, что ему удалось забить дебютный гол.



Когда рядом будет Зорин — будет больше забивать. Забил с его передачи? Да, они друг друга очень хорошо чувствуют на футбольном поле», — сказал Мелёшин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Для 18-летнего форварда этот матч стал четвёртым в рамках РПЛ, также он выходил за «Спартак» на поле в трёх встречах Кубка России, где отметился двумя забитыми голами: в ворота «Крыльев Советов» (1:0) и «Факела» (3:0).

Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»:

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