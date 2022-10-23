Анзор Кавазашвили — руководству «Химок»: ребята, хватит экспериментировать
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Бывший российский вратарь Анзор Кавазашвили обратился к руководству подмосковных «Химок». Сегодня, 23 октября, команда Спартака Гогниева потерпела поражение с разгромным счётом от московского «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.
«Единственное пожелание руководству «Химок»: ребята, хватит экспериментировать с командой и руководством. Надо выбирать одного тренера, который принесёт успех. Не знаю, что у них случилось с Юраном, но трижды приглашать тренера и трижды освобождать его – это какая-то не очень хорошая цикличность. Пускай подумают, прежде чем приглашать кого-то, чтобы не раздражать жителей Московской области», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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