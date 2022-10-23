И. о. главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев прокомментировал поражение от «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Юрий Нагайцев прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым.

С чем связано, что «Торпедо» не выглядело как команда, которая находится на последнем месте? Однозначно с приходом Андрея Викторовича. Ребята перестроились, больше отдаются на поле, начали прибавлять в исполнительском мастерстве.



Отмена пенальти? Ещё не пересматривали этот момент. По версии арбитра, был незначительный контакт, все команды попадают под это. Я считаю, что любое касание в штрафной — это контакт, достаточный для пенальти», — приводит слова Нагайцева официальный сайт «Торпедо».

Главный тренер чёрно-белых Андрей Талалаев не полетел в Грозный из-за болезни.