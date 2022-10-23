Конте: если «Тоттенхэм» хочет бороться за что-то серьёзное, то должен укреплять состав

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:2).



«До первого пропущенного гола мы создали много моментов. Возможно, при лучшей реализации мы смогли бы забить. В матче был ещё один эпизод, но я не хочу комментировать решение судьи.



Мы пропустили после дальнего удара. В наш лучший отрезок «Ньюкасл» забил свой первый гол. Второй гол получился в контратаке, а затем было очень трудно отыграться. Мы старались, забили гол, но не сделали достаточно. Самоотдача была на очень высоком уровне. Надо справляться с трудной ситуацией. Когда у тебя нет трёх-четырёх игроков в составе, это проблема. Мы должны преодолеть эту ситуацию вместе.



Когда играешь каждые три дня, нужно иметь глубокий, сильный состав. Мы только начали наш процесс, играем в Лиге чемпионов. Мы пытаемся улучшить ситуацию шаг за шагом. Я хочу быть честным. У нас многое получается, но нужно время и терпение. Если бы мы играли по одной игре каждые шесть-семь дней, то могли бы бороться за что-то серьёзное. Чтобы играть каждые три дня, мы должны строить команду и иметь терпение. Если кто-то думает, что мы можем нарисовать победу и совершить чудо… Нам нужно продолжать работать.



Будем надеяться, что у нас не будет много травм. Большое количество травм может повлиять на наш сезон. Мы должны закончить текущий отрезок, а в январе посмотреть, какие усиления нам нужны. Клуб всё прекрасно знает, я был предельно ясен летом.



Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, то случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», – приводит слова Конте BBC.

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