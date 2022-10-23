Конте: если «Тоттенхэм» хочет бороться за что-то серьёзное, то должен укреплять состав

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:2).
«До первого пропущенного гола мы создали много моментов. Возможно, при лучшей реализации мы смогли бы забить. В матче был ещё один эпизод, но я не хочу комментировать решение судьи.
Мы пропустили после дальнего удара. В наш лучший отрезок «Ньюкасл» забил свой первый гол. Второй гол получился в контратаке, а затем было очень трудно отыграться. Мы старались, забили гол, но не сделали достаточно. Самоотдача была на очень высоком уровне. Надо справляться с трудной ситуацией. Когда у тебя нет трёх-четырёх игроков в составе, это проблема. Мы должны преодолеть эту ситуацию вместе.
Когда играешь каждые три дня, нужно иметь глубокий, сильный состав. Мы только начали наш процесс, играем в Лиге чемпионов. Мы пытаемся улучшить ситуацию шаг за шагом. Я хочу быть честным. У нас многое получается, но нужно время и терпение. Если бы мы играли по одной игре каждые шесть-семь дней, то могли бы бороться за что-то серьёзное. Чтобы играть каждые три дня, мы должны строить команду и иметь терпение. Если кто-то думает, что мы можем нарисовать победу и совершить чудо… Нам нужно продолжать работать.
Будем надеяться, что у нас не будет много травм. Большое количество травм может повлиять на наш сезон. Мы должны закончить текущий отрезок, а в январе посмотреть, какие усиления нам нужны. Клуб всё прекрасно знает, я был предельно ясен летом.
Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, то случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», – приводит слова Конте BBC.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 23 октября 2022
-
23:15
-
23:05
-
23:01
-
22:49
-
22:47
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:11
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:25
-
21:24
-
21:08
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:14