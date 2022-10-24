Сычевой признался, что забивать Акинфееву приятно, но остался разочарован ничьей с ЦСКА

26-летний российский нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подвёл итоги домашней встречи 14-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:2), в которой ему удалось оформить дубль.
«Слова тренера о том, что я не достоин премии лучшему игроку матча? Я так понял, что у него планка такая. Если хет‑трик сделал бы, можно было бы лучшего давать. Оспорю с ним это.
Удовлетворены ли результатом матча? Я думаю, мы всё равно расстроены. Дома мы хорошо играем, должны играть на победу, забирать три очка с любой командой. Лично я расстроен, думаю, что и команда тоже.
Исполнение пенальти? Перед каждой игрой я все равно рассчитываю на пенальти. Всегда отрабатываю на тренировке какому вратарю и как буду бить.
Каково забить Акинфееву? Да приятно и всё. Я побегу, потому что, когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают. Так что спасибо большое, удачи», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 14 встречах за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.
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