Матиас Норманн: «Динамо» обязательно окажется в тройке РПЛ, если продолжит так играть

Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн поделился эмоциями от игры 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.
«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке. Что касается моего возвращения, то это будет уже скоро. Жду момента, когда смогу помочь команде на поле», – приводит слова Норманна «РБ Спорт».
«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит» (33).
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