Милик не согласен с 8-м местом Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, отвечая на вопрос о четвёртой строчке соотечественника Роберта Левандовского в голосовании за «Золотой мяч», заявил, что имеет значение лишь победитель награды. В пример он привёл форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и его восьмое место.
«В принципе, какая разница, четвёртый ты или пятый? Есть много вещей, с которыми я не согласен, особенно с рейтингом Винисиуса Жуниора. Но это не так уж важно. Так что поздравляем Бензема, он был лучшим», — приводит слова Милика L'Equipe.
22-летний Винисиус в минувшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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