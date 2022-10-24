Милик не согласен с 8-м местом Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, отвечая на вопрос о четвёртой строчке соотечественника Роберта Левандовского в голосовании за «Золотой мяч», заявил, что имеет значение лишь победитель награды. В пример он привёл форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и его восьмое место.

«В принципе, какая разница, четвёртый ты или пятый? Есть много вещей, с которыми я не согласен, особенно с рейтингом Винисиуса Жуниора. Но это не так уж важно. Так что поздравляем Бензема, он был лучшим», — приводит слова Милика L'Equipe.

22-летний Винисиус в минувшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании.

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