«Урал» объявил, что форвард Влут пропустит месяц из-за травмы
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Нападающий «Урала» Рай Влут будет вынужден пропустить 3-4 недели из-за травмы, полученной в матче с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга в телеграм-канале.
«Рай Влут пропустит 3-4 недели из-за травмы мышцы бедра. Это показало углублённое медобследование, проведённое в Екатеринбурге. Рай получил повреждение в кубковом матче с «Сочи», когда забил победный гол. В том эпизоде серьёзную травму получил и вратарь соперника Денис Адамов.
Желаем Раю скорейшего восстановления и с нетерпением ждём его на поле», — сказано в заявлении команды.
Напомним, Рай Влут стал футболистом российской команды летом 2022 года и уже забил за «Урал» два мяча в восьми матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России.
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