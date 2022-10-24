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Зенит — Сочи. Прямая трансляция
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Цаллагов рассказал о подготовке «Сочи» к матчу с «Зенитом»

Цаллагов рассказал о подготовке «Сочи» к матчу с «Зенитом»
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Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Особого подхода к этой игре нет. Да, соперник хороший и предполагается интересная игра, но к этому матчу готовились так же, как и к любому другому», — приводит слова Цаллагова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

31-летний Цаллагов выступает за «Сочи» с 2019 года, перейдя в команду из «Зенита». В восьми матчах нынешнего сезона на счету полузащитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

Цаллагов является воспитанником владикавказского «Спартака», также он выступал за самарские «Крылья Советов», московское «Динамо» и казанский «Рубин».

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