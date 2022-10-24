Экс-тренер сборной России: пока рано оглашать приговор, что наш Дзюба закончился

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал не списывать со счетов нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу. В то же время он подчеркнул, что карьеры футболистов имеют свойство достаточно быстро заканчиваться. По мнению Игнатьева, какая-то определённость с будущим Дзюбы появится в ближайшее время.

«Как это ни прискорбно, но футбольная жизнь имеет основания заканчиваться. Это не профессия бухгалтера или даже журналиста. Есть рамки, когда функционально и по другим параметрам игрок подводит черту под своей карьерой. Я далёк от того, чтобы говорить о том, что Дзюба в таком возрасте, когда надо заканчивать, потому что это может решать только он. Но ситуация такая, что он не играет. Думаю, ближайшее время расставит все точки над i. Пока рано оглашать приговор, что наш Дзюба закончился.



Он играет в не самой именитой команде? А Дзюба должен был играть в «Манчестер Сити» или «Милане»? Думать так — это большой самообман и заблуждение», — приводит слова Игнатьева Legalbet.