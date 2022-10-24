В FIFA 23 будет доступна женская Лига чемпионов

В футбольный симулятор FIFA 23 будет интегрирована Лига чемпионов УЕФА среди женщин.



«УЕФА с гордостью сообщает, что EA SPORTS подписал многолетнее соглашение, согласно которому станет партнёром УЕФА по женскому футболу. В рамках сделки производитель видеоигр будет включать в свои проекты Лигу чемпионов УЕФА среди женщин, а также поддерживать футбольную маркетинговую платформу УЕФА Together #WePlayStrong, которая должна привлечь к игре в футбол как можно больше девочек и женщин.



Лига чемпионов УЕФА среди женщин теперь будет представлена в EA SPORTS FIFA 23, а плей-офф соревнований станет доступен на платформе в начале 2023 года», — гласит заявление на официальном сайте УЕФА.



Видеоигра FIFA 23 вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 30 сентября 2022 года.

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