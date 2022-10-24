Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В FIFA 23 будет доступна женская Лига чемпионов

В FIFA 23 будет доступна женская Лига чемпионов
Комментарии

В футбольный симулятор FIFA 23 будет интегрирована Лига чемпионов УЕФА среди женщин.

«УЕФА с гордостью сообщает, что EA SPORTS подписал многолетнее соглашение, согласно которому станет партнёром УЕФА по женскому футболу. В рамках сделки производитель видеоигр будет включать в свои проекты Лигу чемпионов УЕФА среди женщин, а также поддерживать футбольную маркетинговую платформу УЕФА Together #WePlayStrong, которая должна привлечь к игре в футбол как можно больше девочек и женщин.

Лига чемпионов УЕФА среди женщин теперь будет представлена в EA SPORTS FIFA 23, а плей-офф соревнований станет доступен на платформе в начале 2023 года», — гласит заявление на официальном сайте УЕФА.

Видеоигра FIFA 23 вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 30 сентября 2022 года.

Новость по теме
Бывшая футболистка Карен Хорни: клубы в FIFA 23 помогают нормализовать женский футбол

Футболистка исполнила тверк перед болельщиками

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022