«Зенит» — «Сочи»: Мещанинов оставил гостей в меньшинстве за фол последней надежды

Сегодня, 24 октября, проходит заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте санкт-петербургский клуб убежал в атаку левым флангом. Малком выбегал один на один с Джанаевым, но защитник «Сочи» Артём Мещанинов грубо срубил француза сзади. За этот фол арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту красную карточку.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, у команды в активе 20 очков.