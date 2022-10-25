Энрике Сетьен может сменить Эмери в «Вильярреале»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен может прийти на смену Унаи Эмери в «Вильярреале». Сегодня «Астон Вилла» сообщила о том, что Эмери станет главным тренером команды.



Как сообщает Marca, Сетьен, после ухода из «Барселоны» в 2020 году не приступавший к работе тренера, уже находится в Валенсии, где проведёт переговоры о назначении в «Вильярреал».



Первоначально руководство «жёлтой субмарины» рассматривало кандидатуру Марселино Тораля, но бывший тренер «Атлетика» из Бильбао ждёт решения главного тренера сборной Испании Луиса Энрике о своём будущем в национальной команде после грядущего чемпионата мира в Катаре.



«Вильярреал» в текущем розыгрыше испанского первенства в 11 матчах набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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