Спортивный директор «Оренбурга»: если за Сычевым придёт «Ювентус», как можно быть против?

Спортивный директор «Оренбурга» Владимир Андреев высказался о результативности 26-летнего российского нападающего Владимира Сычевого и его будущем в клубе.

«Мы, когда брали его Омска, знали, что он обладает определёнными качествами. Мы довольны его игрой. Сложно сказать, что будет дальше. Сейчас мы радуемся вместе с ним. Ожидали ли такой результативности? Для него это просто естественно — он умеет забивать голы. Парень голодный, хочет играть.

Сможет ли Владимир стать лучшим бомбардиром по итогам сезона? Прогнозировать сейчас ничего хочется, это дело, знаете, неблагодарное. Нам бы хотелось, чтобы он стал лучшим бомбардиром.

Нужно ли ему уже сейчас менять клуб? Пока никаких предложений не поступало. У него сейчас всё получается в «Оренбурге», как по мне, смысла менять клуб не вижу. Его знают здесь, любят. Но если за ним придёт «Ювентус», то как мы можем быть против? Сейчас ему доверят главный тренер, игра идет. В «Оренбурге» ему комфортно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 14 встречах за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.