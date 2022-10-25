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«ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт

«ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт
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«ПСЖ» работает над новым контрактом нападающего Лионеля Месси, сообщает журналист Адриан Гренье в своём «твиттере» со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, «ПСЖ» предложил аргентинскому нападающему контрактное соглашение до 2024 года с возможным продлением ещё на один сезон. Также сейчас обсуждаются финансовые условия сделки.

Напомним, Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 50 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 9 результативных передач. Также на его счету 2 гола в трёх матчах на групповой стадии Лиги чемпионов.

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