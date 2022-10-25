Стало известно, сколько будет зарабатывать Унаи Эмери в «Астон Вилле»

50-летний испанский специалист Унаи Эмери, возглавивший «Астон Виллу», получил внушительный контракт в новом клубе, сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, зарплата Эмери составит € 7 млн в год. При этом, его бывший клуб – «Вильярреал» получит компенсацию за уход специалиста в размере € 6 млн. Унаи приступит к работе в английском клубе с 1 ноября, когда будут улажены все формальности с получением разрешения на работу в Англии.

До сегодняшнего дня Эмери тренировал испанский «Вильярреал». С клубом он победил в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

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Эмери показал неприличный жест фанатам.