Главный тренер «Алании» Тедеев прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром-2»

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев поделился эмоциями после победы в матче 15-го тура Первой лиги над «Краснодаром-2».



«Я был не только недоволен нашей обороной. Мы в простых ситуациях теряли мячи, давали возможность мальчикам из «Краснодара» с ходу нас атаковать, это создавало нам проблемы. Но Солдатенко выручал, когда это требовалось. В целом можно сказать, что во втором тайме мы стали играть сильнее, внесли коррективы и как итог добились победы. Я доволен игрой команды по итогам встречи», – приводит слова Тедеева «РБ Спорт».



«Алания» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда Заурбека Тедеева потерпела только одно поражение. «Краснодар-2» находится в зоне вылета на 16-й строчке, у команды 12 очков.

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