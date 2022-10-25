«Нужен конкретный, чёткий ответ». В «Уфе» обратились к руководству Республики Башкортостан

Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче с «Енисеем» (1:3) в 15-м туре Мелбет Первой лиги, высказался о последних слухах вокруг клуба. Специалист заменял дисквалифицированного Дениса Попова.

«Для нас это уже второе поражение подряд, разные слухи ходят вокруг команды, естественно, это не может не сказываться. Да, футболисты – профессионалы, они выходят на футбольное поле и забывают об этом, но сейчас мы вернулись в раздевалку, и у каждого мысли в голове только об этом.

Хочется, чтобы руководство республики обратило на это внимание и прояснило ситуацию – будет команда или не будет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать. Нужен конкретный, чёткий ответ: да или нет. Будем спонсировать, не будем. Это, конечно, не мои вопросы, но, не зная будущего, невозможно настраивать команду и требовать с неё результат», — приводит слова Сафрониди пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что все сотрудники «Уфы» получили уведомление о сокращении через два месяца. Позднее в руководство клуба вошёл министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.